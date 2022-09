Allarme maltempo: tornado, tromba d'aria, frane, allagamenti e nubifragio

Il Nord Italia sotto la morsa del maltempo tra nubifragi e trombe d'aria

Una tromba d'aria si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è 'scaricata' in acqua. Dopo la tromba d'aria, stamane è stata una fittissima pioggia mista a grandine che ha causato un forte rallentamento del traffico a causa della scarsa visibilità.

Un violento nubifragio ha colpito nella notte il Comasco, causando frane e allagamenti. La cittadina sul Lago di Como è stata invasa da fiumi di fango e detriti. Ruspe al lavoro per liberare case e strade. Una colata di fango ha invaso Blevio, poco più di mille abitanti. "L'acqua è entrata dappertutto - racconta un testimone - è bastata un'ora di pioggia per fare il finimondo". Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Strade chiuse per frane o allagamenti anche a Como. Chiusa anche la statale Lariana. Problemi anche a Lecco.

Una forte tromba d'aria si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di Sant'Agostino. I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi stanno intervenendo per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.