Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, sorvolo con elicottero nel pomeriggio: difficoltà meteo

Alpinisti dispersi, corsa contro il tempo per individuarli. Difficile raggiungerli via terra

Continuano ma a fatica le ricerche dei due alpinisti dispersi da domenica scorsa sul Gran Sasso. Luca Perazzini e Cristian Gualdi di Santarcangelo di Romagna sono rimasti bloccati in quota, mentre sono riusciti a scendere a valle i tecnici del Soccorso alpino impegnati nelle ricerche insieme alla Guardia di finanza. Ora si attende però il miglioramento delle condizioni meteo per riprendere le ricerche. Sebbene il guasto alla funivia che collega Campo Imperatore (2100 metri) alla base di località Fonte Cerreto (1115 metri) nella frazione aquilana di Assergi, sia stato riparato, "le condizioni meteo restano proibitive - riferisce il Soccorso alpino - ma un breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia".

Nella giornata di oggi si escludono eventuali tentativi via terra. Il rischio valanghe è infatti marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza con sci o ramponi ai piedi. Al momento le condizioni meteo sono ancora sfavorevoli ma in giornata è previsto un miglioramento. Nel primo pomeriggio dovrebbe essere possibile un sorvolo in elicottero dell'area in cui dovrebbero trovarsi Luca e Cristian.