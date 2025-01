Amanda Knox, la sentenza della Cassazione per calunnia contro Lumumba

Omicidio Meredith Kerker a Perugia, per l'americana Amanda Knox è in arrivo la sentenza della Cassazione sulla condanna per 3 anni per aver indicato Patrick Lumumba come colpevole del delitto: l'accusa è di calunnia.

Per il delitto di Perugia la Knox e Raffaele Sollecito furono inizialmente condannati ma poi assolti in via definitiva. Durante la prima fase delle indagini, fu la Knox ad accusare il proprietario del pub presso il quale aveva lavorato come autore del delitto che poi la denunciò per calunnia, ottenendo una sentenza di condanna a tre anni in Corte d'Assise d'Appello a Firenze. Ora dalla Cassazione è attesa l'ultima pronuncia, quella definitiva.

Patrick Lumumba: "Non mi ha mai chiesto scusa"

E Lumumba che ora vive in Polonia, entrando nel palazzo di piazza Cavour a Roma a Roma ha auspicato la conferma dei 3 anni: “"Credo nella giustizia italiana: Amanda ha sbagliato, mi ha calunniato e anche se lei non mi ha mai chiesto scusa”.

L'avvocato: "Dopo Meredith, Patrick è la seconda vittima"

E poi ha aggiunto: “'Speriamo che oggi si metta fine a questa storia e la condanna accompagni Amanda per tutta vita", ha aggiunto l'uomo. Dal canto suo l'avvocato Carlo Pacelli ha aggiunto: "dopo la povera Meredith, Lumumba è la seconda vittima di questa vicenda giudiziaria. Noi chiediamo giustizia".

La sentenza è attesa a fine giornata.