Amante beccato si butta dal secondo piano del balcone.Al Lotto boom di giocate

Brutta avventura in tutti i sensi per un amante a San Valentino. L'uomo viene sorpreso dal marito di lei, tornato prima a casa. Il rivale in amore non sa che fare e si butta dal secondo piano del balcone facendosi parecchio male e finendo in ospedale. Protagonisti della vicenda una coppia di amanti e il marito tradito a Cava de Tirreni in provincia di Salerno.

Oltre ai volontari del 118 sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente, gli amanti sono stati dunque scoperti. In tutta la Campania, dopo che la notizia è stata riportata sulla stampa locale diventando virale sui social, è scattata la corsa al gioco dei numeri del Lotto. La smorfia napoletana suggerisce la cinquina: 16 (il tradimento), 21 (l’amante), 41 (l’ospedale), 50 (il balcone) e 77 (le corna).