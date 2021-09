Amara, Procura apre inchiesta su ex socio Conte. "Ricchi incarichi di Stato"

Amara, inchiesta su ex socio Conte. "Ricchi incarichi di Stato"

Il caso Amara continua a tenere banco. Dopo che i pm hanno trovato riscontri concreti sulle sue rivelazioni in merito alla presunta esistenza della loggia Ungheria, adesso l'ex avvocato dell'Eni è tornato credibile per gli inquirenti e la Procura di Roma ha deciso di aprire un'inchiesta su un collaboratore di Giuseppe Conte, citato da Amara in uno dei suoi tanti interrogatori. Si tratta - si legge sulla Verità che riporta un'anticipazione di Panorama - di Luca Di Donna. Un avvocato romano con ottime entrature politiche e nel mondo dell'intelligence. Su di lui si stanno concentrando le indagini della Procura.

Gli inquirenti vogliono scoprire - prosegue la Verità - come e perchè gli siano arrivati ricchi incarichi di consulenza delle aziende di Stato. A lui Conte ha affidato la stesura del nuovo statuto del Movimento 5 stelle, il documento che lo scorso giugno ha portato l'ex presidente del Consiglio e Beppe Grillo sull'orlo della rottura. Di Donna e Conte avevano lavorato fianco a fianco nello studio Alpa.