Ambiente, invasione planetaria di formiche: sulla terra 20 milioni di miliardi

Sulla terra 20 milioni di miliardi di formiche, il conteggio consente di misurare l'effetto dei cambiamenti climatici sulla specie e sulle modifiche del loro habitat

Sulla Terra ci sono 20 milioni di miliardi di formiche, che rappresentano il 20% della biomassa degli esseri umani. Il dato e' contenuto in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) che incrocia i risultati di 465 ricerche e misurazioni locali svolte sul terreno, ai quattro angoli del pianeta. La biomassa totale delle formiche sulla Terra - misurata in sostanza secca - e' quindi stimata in 12 milioni di tonnellate: piu' della biomassa di uccelli selvatici e mammiferi messi insieme, il 20% di quella umana. Contare le formiche consente, tra l'altro, di misurare l'effetto dei cambiamenti climatici sulla specie e sulle modifiche del loro habitat.

I ricercatori hanno precisato che si tratta comunque di una stima probabilmente ampiamente sottovalutata della popolazione mondiale di questi insetti cruciali per il proprio ecosistema, per essere un mezzo di dispersione per i semi delle piante, ma anche ospite per alcuni organismi e predatori o prede per altri animali. Le centinaia di studi consultati per arrivare a tale risultato - quello piu' alto mai raggiunto - hanno utilizzato due tecniche standardizzate: collocare trappole che catturano individui di passaggio per un certo periodo di tempo oppure analizzare il numero di formiche presenti su un determinato appezzamento di fogliame al suolo. Sebbene le indagini siano state condotte in tutti i continenti, alcune grandi regioni hanno presentato pochissimi dati o nessun dato, in particolare in Africa centrale e in Asia centrale.

"La vera abbondanza di formiche e' probabilmente considerevolmente piu' alta. E' della massima importanza che queste lacune siano colmate, al fine di fornire un quadro completo" hanno sottolineato i ricercatori. Sempre secondo lo stesso studio, su scala mondiale esistono piu' di 15.700 specie e sottospecie di formiche. Tutte sono presenti ovunque sul pianeta, ma circa i due terzi delle specie si trovano in soli due tipi di ecosistemi: le foreste e le savane tropicali. Il prossimo studio globale sara' incentrato sui fattori ambientali che determinano la densita' delle popolazioni di formiche.