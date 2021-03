Ambrosetti presenta lunedì il Libro Bianco sul valore acqua per l'Italia

Lunedì 22 marzo si celbra la Giornata Mondiale dell'Acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 come parte integrante delle direttive di Agenda 2021. Per l'occasione Ambrosetti presenterà lunedì il libro bianco sullo stato delle risorse idriche in Italia. Il Libro Bianco è la prima mappatura della filiera estesa dell'acqua che, rispetto ad altri studi esistenti, affronta il tema sotto tutti gli aspetti di impatto, ambientali, sociali, economici, ed è il risultato di un anno di lavoro della Community Valore Acqua per l'Italia, una piattaforma di confronto di alto livello attivata da The European House - Ambrosetti nel 2019 che studia il tema della gestione della risorsa acqua come driver di competitività e sviluppo industriale sostenibile, con l’obiettivo di avanzare proposte al sistema-Paese.