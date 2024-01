Ancona, 71enne trovato mummificato in casa. Era morto da anni, forse dal 2018

Roma, 71enne trovato mummificato in casa. Era morto da anni

È questo ciò che succede a rimanere soli? Ad Ancona, un pensionato di 71 anni è stato trovato morto dopo diversi anni in casa sua. In avanzato stato di decomposizione, sulla parete di casa è stato trovato un calendario aggiornato all’estate 2018.

Elementi, questi, che farebbero pensare ad un decesso risalente a diversi anni fa e di cui nessuno si era accorto: nell'abitazione sono entrati i vigili del Fuoco, i sanitari di Croce Gialla e 118 dopo l'allarme dato dal fratello della vittima che da anni non aveva contatti con il congiunto e che, di recente, aveva cercato di contattarlo. Il famigliare è arrivato ad Ancona, ha citofonato più volte in casa senza avere risposta e poi ha chiamato il 112.

Il decesso, dunque, come scrive Repubblica, sarebbe avvenuto per cause naturali ma il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire in particolare le tempistiche della morte. Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti anche sulle utenze dell'appartamento per verificare l'ipotesi di una morte avvenuta da anni.