Ancona, chiama la madre dopo il terremoto. Lei non risponde: è morta

Ancona, la figlia preoccupata chiama la mamma dopo il terremoto: lei non risponde era morta da due mesi

Una donna di 78 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a causa di un malore: il cadavere è stato rinvenuto dopo due mesi. A fare la macabra scoperta è stata la figlia, dopo aver sentito che ad Ancora c'era stato il terremoto ha subito chiamato la mamma che non sentiva da tempo a causa di incomprensioni familiari.

Non ricevendo risposte alle telefonate, la donna ha contattato il 112 che è prontamente intervenuto e ha constatato con il medico legale il decesso. Originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, l'anziana viveva ormai da anni ad Ancona. Viveva da sola ma svolgeva la sua vita quotidiana in maniera del tutto autonoma.

Dalla prima ricostruzione della vicenda, il vicino si era insospettito non vedendo più l'anziana da settembre e sentendo bussare alla porta: "Sentivo una puzza sul pianerottolo, ma pensavo provenisse dai cassonetti dell'immondizia".