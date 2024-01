Andreea Rabciuc, l'ex fidanzato indagato per omicidio volontario

Ancona, l'ex fidanzato di Andreea Rabciuc è indagato per omicidio

Proseguono le indagini per l'omicidio di Andreea Rabciuc, la ragazza scomparsa il 12 marzo 2022 nella zona di Montecarotto (Ancona) e ritrovata lo scorso 20 gennaio in un casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona). Simone Gresti, l'ex fidanzato è indagato per l'omicidio volontario, un atto dovuto, quella della procura di Ancona, per consentire all'avvocato Emanuele Giuliani di nominare il consulente di parte, Cristiano Cortucci, che parteciperà ai prelievi per il test del dna e all'autopsia sui resti scheletrici rinvenuti. L'uomo era già indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, la sua posizione era già grave essendo l'ultima persona ad aver visto la ragazza la sera della scomparsa, dopo una cena con una coppia di amici culminata con una lite con il fidanzato Gresti.

Gli esami verranno condotti dal medico legale Adriano Tagliabracci, incaricato dal pm Irene Bilotta, e inizieranno alle ore 15 di martedì 23 gennario presso il reparto di medicina legale dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Tuttavia, secondo quanto trapelato dall'autopsia effettuata sulle ossa, non ci sarebbero segni di traumi violenti e fratture sui resti scheletrici recuperati dai carabinieri. Dopo aver provveduto al repertamento dello scheletro, i militari del comando provinciale sono andati alla ricerca di tracce utili alle indagini, che verranno esaminate nei prossimi giorni. Uno degli obiettivi degli inquirenti è di capire esattamente quando i resti sono stati depositati sulla scala interna al casolare, all'interno di un locale inagibile.

Sabato scorso, allertati da uno dei fratelli comproprietari dell'immobile, i carabinieri hanno trovato la porta di ingresso sbarrata e nessuna traccia di forzature, ad esclusione del vetro di una finestra, la cui rottura era stata denunciata ai carabinieri dai proprietari pochi giorni dopo la scomparsa di Andreea. L'edificio era stato già ispezionato il 16 marzo 2022 ma con esito negativo: i militari vogliono ora accertarsi su chi abbia effettuato i controlli, in quali locali sono stati fatti e se è stato utilizzato anche un cane molecolare, che in piu' occasioni aveva partecipato alle ricerche della giovane donna.