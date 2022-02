Angela Merkel derubata del portafoglio mentre fa la spesa al supermercato

Merkel lascia incustodito il carrello mentre fa la spesa e un ladro le ruba il portafoglio con soldi, bancomat e docuementi

Disavventura per l'ex cancelliera Angela Merkel: mentre faceva la spesa in un supermercato della capitale tedesca, un ladruncolo le ha sottratto il portafoglio dalla borsetta. Il bottino? Soldi, bancomat e documenti, tra cui la patente.

I tedeschi non sono sorpresi di incontrarla tra gli scaffali di un supermercato: l'ex cancelliera ormai in pensione Angela Merkel, infatti, è solita fare la spesa in prima persona, ma questa volta qualcosa è andato storto. Non era sola, con lei c'era almeno un uomo della scorta, e tuttavia nessuno si è accorto di nulla: secondo i media tedeschi, Merkel ha lasciato incustodito il carrello per qualche istante mentre cercava un prodotto sugli scaffali, ma tanto è bastato al colpevole per entrare in azione e sottrarre dalla borsetta il portafoglio.

Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo, in un supermercato del quartiere Charlottenburg di Berlino: accortasi del furto, Merkel avrebbe sporto denuncia nella più vicina stazione di polizia, i cui agenti, alle domande dei giornalisti che chiedeva se si trattasse proprio dell'ex cancelliera, hanno risposto senza confermarne l'identità: "una signora di 67 anni ha denunciato un furto al commissariato della Friedrichstrasse" della capitale. L'età coincide ma non sono state rilasciate altre dichiarazioni sul fatto.

Dopo tre mesi dal termine del mandato che l'ha vista alla guida della Germania per 16 anni, si può dire che Angela Merkel è proprio tornata alla vita "normale".

Leggi anche

Ucraina: 5 scenari verso la Terza Guerra Mondiale. Ipotesi armi nucleari

Ucraina, Salvini contro Draghi: "Russia fuori da Swift? Italia al buio"

Guerra Ucraina, Russia e Cina alleate ma non troppo. Taiwan dopo Kiev? Non ora