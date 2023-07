Anna Tatangelo, Fico e Manfredi alla guida del corteo del Pride di Napoli

Roberto Fico e Gaetano Manfredi, con la madrina Anna Tatangelo, aprono il corteo del Pride di Napoli partito da Piazza Dante. Ecco le immagini.





Pride Napoli, Anna Tatangelo: "Importantissimo esserci"

"E' importantissimo essere al Pride ed è veramente importante. Io ne sono onorata davvero", le parole di Anna Tatangelo, madrina del Pride di Napoli.





Pride a Napoli, ecco le immagini





Cecchi Paone al Pride di Napoli: Entro l'anno unione civile con il mio compagno in questa città

"I Pride ci hanno visto, con Simone, invitati ovunque, 53 pride in tutta Italia in un solo mese, mai così tanto partecipati. Siamo a Napoli in particolare, perché è una città da sempre inclusiva e mai discriminatoria e perché il sindaco Manfredi ci ha proposto di sposarci. Purtroppo è un'unione civile, non abbiamo ancora il matrimonio egualitario, ma questo primo passo probabilmente lo faremo qui entro l'anno", l'annuncio di Alessandro Cecchi Paone al Pride di Napoli.