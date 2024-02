Antagonisti assaltano volante della polizia. Solidarietà da Mattarella- VIDEO

Torino, antagonisti assaltano volante- VIDEO

Dopo i fatti di Pisa e Firenze, momenti di tensione ieri davanti alla questura di Torino: un gruppo di persone appartenenti all'area dell’autonomia e dei centri sociali hanno assaltato una volante per impedire il trasferimento di un cittadino straniero, che nella notte era stato denunciato perché sorpreso a imbrattare un sottopasso alla periferia del capoluogo piemontese scritte offensive, a un centro di rimpatrio. Un agente è rimasto ferito.

GUARDA IL VIDEO DELL'ASSALTO

GUARDA IL VIDEO DEL CORTEO DEGLI ANTAGONISTI

Torino, gli antagonisti in corteo per il centro dopo l'assalto alla volante della Polizia pic.twitter.com/e2ay0eKVLB — AGTW (@AGTW_it) February 28, 2024

Solidarietà Mattarella a forze ordine, le parole di Piantedosi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il capo della Polizia per essere informato di quanto avvenuto e per esprimere solidarietà agli agenti della pattuglia aggredita a Torino. Ribadendo fiducia e vicinanza nei confronti della Polizia, ha riferito il Quirinale.

"Sono sdegnato per la gravissima aggressione ad un mezzo della Polizia di Stato oggi pomeriggio nel centro di Torino. Questo inaccettabile atto di violenza è sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposti in questi giorni le Forze dell’ordine e in particolare la Polizia di Stato, a cui va la mia solidarietà e vicinanza", ha dichiarato dal canto suo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Come ministro dell'Interno - ha aggiunto Piantedosi - mi prodigherò in ogni sede per affermare la dignità e l’onore di lavoratori e servitori dello Stato che quotidianamente, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale, concorrono ad affermare i valori di libertà e democrazia nel nostro Paese".