Meloni: "Pericoloso non sostenere la Polizia". Messaggio a Mattarella

Meloni e il sostegno alla Polizia. La premier prende posizione

Giorgia Meloni interviene sulla questione delle manganellate agli studenti a Pisa. Il suo messaggio di solidarietà sembra rivolto tra le righe anche al presidente della Repubblica Mattarella che aveva attaccato duramente quella aggressione, telefonando direttamente al ministro degli Interni Piantedosi per chiedere spiegazioni. La premier vede un "pericolo" in alcune polemiche sollevate dal mondo politico sulla gestione dell'ordine pubblico nei recenti cortei studenteschi sulla situazione mediorientale. "Io penso - dice Meloni al Tg2 - che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra: è un gioco che può diventare molto pericoloso", scandisce la premier.

Meloni snocciola alcuni numeri sulle manifestazioni: dal 7 ottobre sono state "oltre mille" e "soltanto nel 3%" delle quali, sostiene, si sono verificati problemi o momenti di tensioni. Come governo, rivendica, abbiamo poi deciso di "non vietare le manifestazioni" a sostegno dei palestinesi, come invece è stato fatto in altri Paesi. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che sia "sanzionato, come prevede l'ordinamento", ma non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando commettono errori, "è il caso di dire loro 'Grazie' per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno".