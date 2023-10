Apostolico, il carabiniere: "Video non mio". Giudici liberano altri 5 migranti

Il carabiniere: "Il video su Apostolico non l'ho girato io"

Il carabiniere indicato come l'autore del video in cui vede il giudice Iolanda Apostolico partecipare alla manifestazione di protesta al porto di Catania contro le politiche migratorie del governo ha negato alla Procura di essere l'autore del filmato. Il militare, sentito come persona informata sui fatti per oltre 90 minuti dal procuratore facente funzioni, Agata Santonocito, secondo quanto si apprende, avrebbe detto di non avere girato lui il video. Di conseguenza anche di non avere confessato e quindi ritrattato alcunché. Il carabiniere, sentito come testimone, era da solo e non con il suo legale, l'avvocato Christian Petrina.

Nel frattempo, scrive il Corriere della Sera, "il tribunale di Catania ha rimesso in libertà cinque richiedenti asilo tunisini, dichiarando illegittimo il loro trattenimento nel Cpr di Pozzallo. I provvedimenti, che rigettano la convalida dei fermi decisi dal questore di Ragusa, portano la firma del magistrato Rosario Annibale Cupri, che si alterna, nella valutazione dei casi, alla giudice Iolanda Apostolico, la prima a bocciare le norme sulla procedura di frontiera del decreto Cutro".

Come spiega il Corriere della Sera, "dal 29 settembre i trattenimenti annullati a Catania sono stati 19. Stessa decisione è stata presa a Firenze e, ieri, a Potenza, anche se il magistrato lucano non è entrato nel merito limitandosi a dire che il migrante aveva il passaporto e quindi mancava uno dei requisiti per l’applicazione delle procedure".