Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi per lesioni e omicidio colposi

E' stata condannata a 1 anno e 6 mesi la sindaca di Torino Chiara Appendino, imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose in relazione ai fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scateno' il panico, con un bilancio finale di due vittime e oltre 1.500 feriti. Stessa condanna per gli altri cinque imputati: l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e per l'architetto Enrico Bertoletti, che si occupo' di parte della progettazione dell'evento.

"Dopo aver servito per 47 anni lo Stato e aver rispettato le sentenze è giusto che anche oggi rispetti questa decisione". Così l'ex questore di Torino Angelo Sanna, condannato a 1 anno e 6 mesi per i fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenó il panico con un bilancio finale di due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato, e oltre 1.500 feriti. Sanna, che era imputato per disastro, omicidio e lesioni colpose, ha poi aggiunto: "La legge dà la possibilità di fare ricorso, aspettiamo di leggere le motivazioni e poi decideremo con i miei avvocati cosa fare".