Architetti, è morto Italo Lupi, graphic designer tra i più celebri al mondo

L'architetto e graphic designer Italo Lupi, autore di allestimenti museali tra i più noti e influenti all'estero ed acclamato progettista di grafica editoriale, è morto a Milano all'età di 89 anni. Il funerale si terrà domani, giovedì 29 giugno, alle ore 11:00, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

Lupi è stato consulente di immagine de la Rinascente, di Ibm Italia, della Triennale di Milano, poi art director di "Domus" e, dal 1992 al 2007, direttore responsabile e art director di "Abitare". Ha disegnato la grafica di grandi mostre e musei, in proficua collaborazione con le architetture di Mario Bell.

Nato a Cagliari il 28 marzo 1934, Italo Lupi si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 1959. Dopo una breve esperienza di insegnamento come assistente di Pier Giacomo Castiglioni, inizia a lavorare come consulente immagine presso l'Ufficio Sviluppo della Rinascente. Nel 1960, a 25 anni, progetta la VI Mostra del Compasso d'Oro in collaborazione con Mario Bellini. Durante gli anni '60 apre il suo primo studio a Milano incentrato sulla progettazione espositiva ed editoriale. Nel 1968 progetta la XIV mostra della Triennale di Milano che però viene presto chiusa a causa delle contestazioni giovanili di quell'anno. Due anni dopo progetta la mostra Compasso d'Oro Adi al Castello Sforzesco di Milano.