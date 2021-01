Vaccino, Arcuri: pure Moderna riduce la fornitura, mancano almeno 300mila dosi

"I vaccini continuano ad essere ridotti. E' di poco fa l'annuncio di Moderna". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale.

Vaccino, Arcuri: anche Moderna ha annunciato taglio 20% dosi

"Moderna ci ha appena informato che per la settimana del 9 febbraio delle previste 166 mila dosi ne consegnera' 132 mila, il 20% in meno". Lo ha reso noto il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. "Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto crescono, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica".

Vaccino, Arcuri: ci mancano almeno 300 mila dosi

"Ci mancano almeno 300 mila dosi di vaccino, che ci avrebbero dovuto consegnare e che invece non sono arrivate". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale.

Vaccino: Arcuri, no a promesse, contratti vanno solo rispettati

"Non si fanno promesse, si deve solo rispettare i contratti e fornire le dosi di vaccino pattuite". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale.

Vaccino: Arcuri, obiettivo strategico e' produzione autoctona

"L'obiettivo strategico e' quello di dotare anche il nostro Paese di una rete di sperimentazione e sviluppo diversa da quella che c'era ed arrivare ad un livello accettabile di produzione autoctona di vaccini e farmaci anti Covid". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale.

Covid: Arcuri, curva contagi in ambito di non esplosivita'

"In Italia la curva dei contagi viene tenuta in un ambito di non esplosivita'". Lo ha sottolineato il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale, ricordando che "nell'ultima settimana i contagiati sono diminuiti dell'8% mentre la pressione sulle strutture ospedaliere si sta progressivamente riducendo".

Vaccino: Arcuri, pretendiamo che fornitori rispettino contratti

"Pretendiamo che i fornitori rispettino le consegne. E faremo ogni cosa che e' nelle nostre facolta' perche' le nostre legittime pretese vengano rispettate". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso del consueto punto stampa settimanale.