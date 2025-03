Armi nucleari: chi le ha nel mondo e quante sono

Armi nucleari, solo 8 Paesi hanno dichiarato ufficialmente di avere testate nel proprio arsenale. Israele rappresenta un caso a sé

La notizia che Donald Trump ritirerà l'aiuto militare americano all'Ucraina ha fatto sorgere anche in Europa la volontà di riarmarsi per sostenere Kiev nella difesa dall'invasione russa. In quest'ottica, purtroppo, anche il deterrente nucleare gioca un ruolo importante. Stando ai dati della Federation of American Scientists oggi ci sono ufficialmente circa 12.000 testate nucleari nel mondo appartenenti a 8 Paesi.

Stati Uniti e Russia da soli detengono il 90% delle armi nucleari. Washington stando alle stime ne avrebbe 5.428, di cui 1.744 operative, mentre Mosca ne disporrebbe di 5,977, di cui 1.588 pronte al lancio. Entrambe le nazioni hanno nel proprio arsenale missili balistici terrestri, bombardieri strategici e sottomarini lanciamissili.

Va detto poi che le due superpotenze hanno testate schierate anche in altri Paesi alleati. Gli USA hanno ordigni ospitati in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia mentre la Russia può contare sul supporto della Bielorussia. Russia e Stati Uniti poi sono i Paesi con la maggiore potenza distruttiva pari a 1,2 megatoni. Le armi degli altri Paesi, invece, sono nell'ordine dei chilotoni.

Il Regno Unito conterebbe 225 testate tutte imbarcate sui sottomarini Trident mentre la Francia disporrebbe di 290 armi nucleari schierate tra sommergibili e aerei. La Cina secondo le stime possiede 350 bombe.

Al di fuori del Trattato di non proliferazione nucleare, che riconosce lo status di potenza atomica solo ai 5 Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, altri 3 stati affermano di possedere armi nucleari. Si parla di India (150), Pakistan (200) e Corea Del Nord (40-50). Israele rappresenta un'eccezione in quanto non ha mai confermato né negato di possedere testate nucleari. Secondo le stime, Tel Aviv dispone di un arsenale da 80 a 400 bombe.