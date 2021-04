Arrestata la cantante Ana Bettz, faceva affari con la Camorra

Descritta come un'imprenditrice illuminata e capace di generare soldi, moglie del defunto petroliere Sergio di Cesare, Ana Bettz, pseudonimo di Anna Bettozzi, è stata arrestata in seguito all'operazione “Petrolmafie Spa” condotta dalle Procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. L'indagine andava avanti da diverso tempo.

Palchi e scene calcate con l'atteggiamento di una consumata rock star, indossatrice e atteggiamento da diva de noantri, la Bettz era famosa più che altro per le sue frequentazioni vip e pseudovip e per i video in cui veniva intervistata da Enrico Lucci, a modo suo, per le Iene.

Le accuse mosse a suo carico sono molto pesanti. Si passa dall'associazione per delinquere alla falsa fatturazione, fino al riciclaggio e ad altri reati di natura tributaria. Tutto aggravato dall'accusa di aver favorito tre clan Camorristi, i Casalesi i Moccia e i Micola.

La maxi evasione fiscale a cui avrebbe partecipato la donna sarebbe pari a circa 185 milioni di euro.

Secondo l'accusa l'associazione criminale, che aveva uno stampo quasi a conduzione familiare, “impiegava a fini illeciti i mezzi e il personale di Max Petroli Italia (attualmente Made Petrol), al fine di commercializzare ingenti quantità di prodotto energetico in regime di non imponibilità Iva o con accisa ribassata”. Inoltre, “pianificava le condotte necessarie per la consumazione degli illeciti in punto di frode Iva e accise, nonché per perpetrare i delitti di corruzione e istigazione alla rivelazione di segreti d’ufficio e progettava la costituzione di società, passaggi di cariche e partecipazioni che permettessero di far cadere su altri le responsabilità dei reati consumati e tenere indenni da indagini i componenti del sodalizio; si occupava della raccolta, distribuzione ai sodali e reinvestimento dei proventi illeciti”.

Insomma, non proprio bruscolini. E insieme alla Bettozzi, agli arresti sono finiti anche la figlia Virginia Di Cesare (domiciliari), l'altro figlio Roberto Strinia, il nipote Filippo Maria Bettozzi, il compagno della figlia Felice D'Agostino e l'avvocato della società dell'imprenditrice, Ilario D'Apolito, anch'egli agli arresti domiciliari.

Di sicuro in molti si staranno chiedendo chi è Ana Bettz. Di sicuro non ha la fama, e nemmeno le qualità artistiche, di un mostro sacro come Madonna. E nemmeno quelle di stile di Naomi Campbell. Ma si era ritagliata una piccolissima fetta nel panorama della notorietà più popolare partecipando ad alcune trasmissioni tv come 'Quelli che il Calcio' e, come detto, soprattutto grazie all'ironia tagliente di un vero mostro sacro, Enrico Lucci.