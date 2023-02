Ascoli Piceno, A14: incidente frontale in galleria. Morto papà con due bambini

Ascoli Piceno, A14: morti papà e due bambini in un incidente frontale in galleria

Sul tratto ascolano dell'A14 in direzione Bologna, in un grave incidente questa mattina intorno alle 11 (4 febbraio), sono morti un papà e i suoi due bambini. Lo scontro sembra che sia dovuto a un salto di corsia tra l'auto su cui viaggiavano le vittime, una famiglia di origini tedesche, e un camion. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza di un "cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato", fa sapere Anas.

Nell'incidente è grave un terzo ragazzino

Un terzo ragazzo, di 12 anni, è ricoverato in gravi condizioni: i medici sono stati costretti a intubarlo. Intanto è stato chiuso il tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Traffico bloccato e due chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e personale della direzione settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Ecco chi sono le vittime dell'incidente

Le vittime sono Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli. Sconvolta la comunità di Montesilvano (Pescara) dove viveva ed era molto stimato. "Sono devastato", ha fatto sapere il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.