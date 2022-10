Asilo-horror: maestre con la maschera di "Scream", bimbi sotto choc. 4 arresti

Quattro educatrici licenziate ed arrestate: così terrorizzavano i "cattivi"





C'è un mostro all'asilo. Quattro educatrici di una scuola materna di Hamilton (nel Mississippi, Stati Uniti), sono state arrestate per violenza nei confronti dei bambini che dovevano assistere. Le donne hanno pensato bene di usare una maschera del protagonista del famoso film horror "Scream" per terrorizzare i bambini.

Non tutti, bensì quelli che, secondo loro, "facevano i cattivi" e che non riuscivano a gestire altrimenti. Incredibilmente, le maestre hanno deciso di indossare a turno la maschera e urlare in faccia ai loro piccoli alunni, che ovviamente hanno subito un pesante choc, come riporta Metro.

Tre famiglie si sono accorte che qualcosa non andava nei loro figli e hanno sporto denuncia. La polizia ha quindi piazzato delle telecamere all'interno dell'asilo, realizzando dei video davvero inequivocabil. Appena le immagini sono state rese note, le quattro educatrici sono state licenziate. E poco dopo la polizia le ha arrestate.