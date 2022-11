Asta da capogiro vendute per 200.000 dollari le Birkenstock di Steve Jobs

Lo stile del fondatore di Apple, Steve Jobs è stato iconico: dalle maglie nere dolcevita nere ai sandali modello Arizona di Birkenstock. Proprio un paio i questi è stato venduto all'asta per la cifra da capogiro di 218.750 dollari, presso la prestigiosa Julien, accompagnati da un NFT.

Sold for $218,750. A pair of brown suede leather Birkenstock Arizona sandals that were personally owned and worn by Steve Jobs.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/ESXO8fJ2L7