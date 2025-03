Asti, 12enne precipita dal quinto piano ma i fili per stendere fanno evitare il peggio: ecco come sta

Asti, la grande paura e poi il sollievo per la 12enne precipitata dal quinto piano

Tragedia sfiorata ieri sera ad Asti, una ragazzina di 12 anni, per cause ancora tutte da accertare, è precipitata dal balcone del suo appartamento situato in zona Torretta. Ad evitare il peggio sarebbero stati i fili per stendere di qualche piano più sotto a casa sua che hanno attutito la caduta, che comunque c'è stata. La ragazzina è stata immediatamente portata al pronto soccorso e le sue condizioni venivano considerate gravi, ma questa mattina è arrivata la buona notizia: la 12enne adesso è fuori pericolo. A darne conferma è stato il parroco della chiesa di Torretta, don Paolo Lungo, che racconta: "L'ho vista stamattina in rianimazione, poi l'hanno trasferita in ospedale ad Alessandria e i genitori sono corsi là con lei".

La caduta, avvenuta ieri intorno alle 18.30, aveva gettato nell’angoscia l’intero quartiere nella zona Ovest della città, dove la ragazzina vive con la madre, la sorella e il patrigno. Sulle cause di questo incidente stanno indagando i carabinieri ma presto forse sarà proprio la stessa ragazza a raccontare cosa sia davvero accaduto.