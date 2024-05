Asti, 18enne morto: preso a bastonate durante una rissa. Fermato un 34enne

Asti, le telecamere filmano al rissa con bastoni e catene: niente da fare per un 18enne

Una rissa finisce in tragedia, a farne le spese è un 18enne del Gambia, inutile per lui il trasporto d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta. L'aggressione è avvenuta in provincia di Asti a Canelli. Il giovane era ospite del Centro accoglienza straordinaria di Cassinasco ed è stato assalito davanti agli occhi dei passanti. Secondo gli inquirenti, il 18enne è stato aggredito da un gruppo di altri richiedenti asilo, di origine pakistana, armati di bastoni e catene.

Futili motivi dietro la violenta aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Così la polizia è riuscita a risalire ai responsabili e ha fermato un 34enne pakistano, accusato ora di omicidio. Anche lui era ospite del Centro di Cassinasco: alla base della lite ci sarebbero dissapori emersi già in passato all'interno della struttura. Dopo l'aggressione il 34enne si sarebbe dato alla fuga con gli altri partecipanti. L'uomo è ora nel carcere di Asti, in attesa dell'udienza per la convalida del fermo.