Rocco Casalino truffato: "Ho pagato 42mila euro, ma la mia casa non è finita"

Rocco Casalino, il giallo dei lavori pgati in anticipo e mai finiti: "Mi hanno truffato"

Non c'è pace per Rocco Casalino e la sua nuova casa in pieno centro a Roma. Dopo il problema scoppiato a causa degli ambulanti proprio sotto la sua abitazione, adesso è emersa una nuova questione, Casalino sarebbe stato truffato per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione. Avrebbe pagato 42 mila euro a un’azienda edile per poi ritrovarsi con solo il 40% delle opere di ristrutturazione completate. Il restante 60% non sarebbe stato portato a termine. "Il preventivo - denuncia Casalino a Striscia la notizia - ammontava a circa 25 mila euro".

"La piccola impresa poi - prosegue il 5s - ha iniziato i lavori in cantiere per poi iniziare a rallentare dicendo che erano venuti fuori degli imprevisti e che volevano che anticipassi i soldi concordati". "Dopo aver anticipato quasi l’intero importo sono spariti", ha detto anche un'altra cliente. "Forse non si ricordano di me ma dei miei bonifici sì visto che si tratta di decine e decine di migliaia di euro. L’unico difetto che ho avuto in questa situazione è che ho pagato di più e prima", ha raccontato Casalino. Ma i responsabili della ditta in questione smentiscono tutto.