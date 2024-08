Atene a fuoco, migliaia di persone evacuate per un vasto incendio. VIDEO

Vasto incendio nella zona nord di Atene: migliaia di civili evacuati da Maratona e Varnavas, ma anche da altre cittadine e località. La possibile cause del rogo è l'estrema siccità della zona

Nella giornata di ieri, domenica 11 agosto, un vasto incendio ha colpito l'area a nord di Atene e la regione dell'Attica. Migliaia di civili e abitazioni sono state evacuati dalla città di Maratona e dai piccoli villaggi nei dintorni, a una quarantina di km dalla capitale. Sul luogo sono entrati in azione circa 500 Vigili del fuoco, oltre 150 veicoli e 29 aerei antincendio per cercare di domare un rogo le cui fiamme si sono alzate "per oltre 25 metri", ha detto ai media un portavoce dei Vdf greci. Nonostante l'incendio sembra sia partito da diversi villaggi e località nella zona di Varnavas e di Maratona, nuvole di fumo nero hanno raggiunto la capitale Atene. Nella mattina di oggi, lunedì 12 agosto, sono state evacuate almeno 5 città e l'incendio sembra sia ancora in espansione.

Gli sfollati sono migliaia, anche se molte persone hanno opposto resistenza rifiutandosi di lasciare le loro case e, nonostante l'avvicinarsi delle fiamme, hanno cercato di salvare i loro beni. In alcuni casi si sono verificate delle vere e proprie liti tra i residenti e la polizia. La Protezione civile greca ha comunicato le indicazioni di evacuazione ai residenti attraverso alcuni SMS. Due ospedali, della città di Penteli, uno pediatrico e l'altro militare, sono stati fatti sgomberare e i pazienti sono stati trasferiti in altre strutture.

Sembra che il rogo sia iniziato nel pomeriggio di domenica 11 agosto per cause ancora ignote, ma con molta probabilità legate alla siccità. Infatti, i meteorologi e il ministero della Protezione Civile avevano ripetutamente avvertito durante il fine settimana che, a causa dell'estrema siccità e dei forti venti che circondano l'Egeo, anche il più piccolo incendio potrebbe trasformarsi in un grande rogo in pochi minuti. Il ministero ha pubblicato una mappa che mostra che il livello più alto di rischio di incendio è nella regione intorno ad Atene e in gran parte della Grecia centrale. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è tornato ad Atene domenica pomeriggio, a causa della situazione.