Attacco con l'acido in metro: 2 ustionati a Tokyo

Attacco con l'acido in metropolitana a Tokyo. Mentre nella capitale si svolgono le paralimpiadi, al secondo giorno della kermesse sportiva, si apprende di un attacco nella metrò a due persone con l'acido solforico. L'autore dell'agguato è ancora in libertà. L'accaduto si sarebbe svolto il 24 agosto sera alla stazione di Shirokane Takanawa in una zona esclusiva di Tokyo, mentre la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si svolgeva sotto stretta sorveglianza nella capitale. Un uomo d'affari di 22 anni, una delle due vittime, ha riportato gravi ustioni al viso dopo che il sospettato gli ha spruzzato il liquido su una scala mobile.

Articolo in aggiornamento...