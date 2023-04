Autista sviene e lo studente "eroe" 13enne salva lo scuolabus. VIDEO

Usa, 13enne salva lo scuolabus

Un adolescente di 13 anni ha evitato che lo scuolabus su cui viaggiava si schiantasse dopo che l'autista era svenuto. Dillon Reeves "e' saltato fuori dal suo sedile, ha gettato lo zaino, e' corso verso la parte anteriore dello scuolabus, ha afferrato il volante ed e' riuscito a fermare" il veicolo in mezzo alla strada, ha dichiarato Robert Livernois, direttore delle scuole pubbliche di un distretto del Michigan settentrionale, in una conferenza stampa. L'autista dell'autobus, che stava riportando a casa circa 60 studenti del Carter College di Warren, a nord di Detroit, "ha perso conoscenza" al volante, ha detto Livernois.

In un video diffuso dalle autorita', l'autista sviene e lo studente si mette al volante, frena e riesce a fermare l'autobus nonostante il panico e le urla dei bambini spaventati. Poi grida ai suoi compagni di classe di chiamare "immediatamente" i soccorsi.

Secondo la CNN, l'autista e' stato ricoverato in ospedale ed e' in condizioni stabili. Dillon Reeves "ha evitato quello che avrebbe potuto essere un incidente molto tragico", ha commentato su Facebook il consigliere comunale Jonathan Lafferty. I genitori dello studente, Steve e Ireta Reeves, hanno dichiarato in conferenza stampa che il figlio e' un "piccolo eroe".