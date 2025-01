Tragedia a Napoli: perde il controllo della moto e viene travolta da un veicolo, morta un'infermiera del 118

In sella alla sua moto viene travolta da un veicolo in corsa: morta un'infermiera del 118 in provincia di Napoli



Prima ha perso il controllo della sua moto, poi è stata travolta da un'auto in corsa: così è morta un'infermiera 31enne ieri pomeriggio nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli. L'incidente è avvenuto sulla Ss7 Quater tra Lago Patria e Varcaturo. La vittima, che si chiamava Marilena Romano, era da sola in sella alla sua motocicletta quando ha sbandato e urtato contro il guardrail nei pressi dello svincolo. Dopo essere caduta dal mezzo a due ruote, è stata investita da una macchina che viaggiava sulla ss7.

La donna gravemente ferita, che lavorava al 118, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La 31enne però è deceduta poco dopo essere arrivata al pronto soccorso a causa delle gravi ferite. Marilena, tra l'altro, il 12 gennaio era uscita illesa da un incidente che aveva coinvolto a Marano l'ambulanza del 118 sulla quale stava lavorando. Tutti i colleghi la ricordano come una professionista dalla spiccata umanità.