Roberto Tomasi, AD Autostrade per l' Italia

Autostrade: l'ad Tomasi indagato per attentato alla sicurezza e frode

Non c'è pace per Aspi, una nuova inchiesta scuote Autostrade. Iscritto nel registro degli indagati il nuovo amministratore delegato del gruppo Roberto Tomasi. L'inchiesta aperta dalla Procura di Genova - si legge su Repubblica - riguarda le barriere antirumore installate lungo la rete autostradale, sarebbero fuori norma. I reati ascritti a Tomasi sono: attentato alla sicurezza dei trasporti e la frode in pubbliche forniture. A questi, ieri si è aggiunto anche quello sui disagi al traffico, indagine generata da alcuni esposti, tra i quali quello del presidente della Regione Giovanni Toti che chiede i danni ad Aspi.

Nel fascicolo che coinvolge Tomasi – che non avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda – si ipotizza anche la violazione al contratto di concessione firmato tra Autostrade e lo Stato. Un duro colpo per la società del Gruppo Atlantia, visto che l’ad rappresenta l’uomo della svolta, e gli stessi inquirenti gli riconoscono “un modo di operare diverso da chi lo ha preceduto”. L’inchiesta, affidata alla Guardia di Finanza di Genova, aveva preso avvio a fine 2019, quando sulla tratta Rapallo-Sestri Levante (sulla A-12 Genova-Rosignano) si erano staccati alcuni pannelli antirumore e solo per un incrocio di fortuite coincidenze si era evitato il peggio.