Autovelox, spunta un altro Fleximan in Piemonte: immortalato dalle telecamere

Piemonte, spunta un nuovo "Fleximan". Denunciato un uomo per danneggiamento di due autovelox

Non solo in Veneto e Lombardia. Come riporta "il Giornale" ci sarebbe anche un "Fleximan" che, forse spinto dalla voglia di emulazione, starebbe operando anche in Ossola, in Piemonte. In questo caso, però, la sua "opera" potrebbe essere finita. E questo grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo. I militari hanno identificato e denunciato per danneggiamento aggravato un 50enne cittadino ossolano, ritenuto responsabile del danneggiamento di due colonnine dell'autovelox.

Gli autovelox danneggiati, che si trovavano in via Giovanni XXIII e in piazza Ferrari, erano stati notati dal sindaco. I carabinieri, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno immortalato l'uomo nel momento in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. I danni sono quantificati in circa 2mila euro.

Sono ormai tanti gli autovelox abbattuti nel Nord Italia da maggio. In Veneto, in occasione dell'ultimo colpo, è apparso anche un volantino di rivendicazione e di beffa: "Fleximan sta arrivando", scritto in stampatello. Proprio nella regione, gli inquirenti indagano da Treviso a Padova passando per Rovigo.