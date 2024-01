Fleximan colpisce ancora e lascia la firma. Abbattuto un altro autovelox

Fleximan colpisce ancora in Veneto e lascia la firma: "Sto arrivando"

Fleximan colpisce l'ennesimo autovelox, stamani, in Veneto. Lo riporta La Stampa.

A venire abbattuto, con le stesse modalità di episodi precedenti, è stato un impianto lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte, in provincia di Padova. Per la prima volta sarebbe stato trovato anche un volantino di rivendicazione del responsabile degli atti vandalici, con la dicitura "Fleximan sta arrivando". Si tratta di un impianto installato nel 2021 dal comando di polizia della federazione dei comuni del Camposampierese.

Un altro caso di abbattimento è stato segnalato in questi giorni in provincia di Bergamo dove è stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e alle 5 di lunedì mattina gli automobilisti si sono accorti del palo finito nella scarpata a lato della strada, dove il limite è 90 chilometri orari. Non è stato invece toccato l'apparecchio gemello sull'altro lato della statale. In quel tratto gli autovelox fissi sono presenti fin dal 2002 e ogni anno rilevano circa 5.500 infrazioni. Non sono presenti telecamere che possano aver ripreso Fleximan in azione.

Nel Padovano gli autovelox abbattuti sono ormai 13 (15 se si contano anche i due distrutti con spari ed esplosivi), e 5 sono stati i "colpi" solo nell'ultima settimana. E i comuni cominciano a cedere. Sarah Gaiani, sindaco di Villanova e presidente della federazione dei comuni del Camposampierese, ha infatti spiegato al Corriere del Veneto che l'ultimo autovelox abbattuto non sarà reinstallato.