Baby gang, "Mia figlia 14enne è una bulla, picchia e rapina". Allarme genitori

Baby gang, un fenomeno sempre più diffuso in Italia. L'inchiesta

Il fenomeno delle baby gang in Italia è sempre più diffuso ed è scattato un vero e proprio allarme in diverse città, dopo che si sono susseguiti diversi episodi di violenza negli ultimi tempi. Emblematico il racconto di un genitore di Verona che ha visto la propria figlia, una ragazzina di 14 anni trasformarsi in una bulla. "Il lockdown, - spiega il padre dell'adolescente alla Stampa - e le tante ore tutto il giorno chiusi in casa e attaccati a cellulari e computer, al web e ai social soprattutto, come Tik Tok, dove circola di tutto e nessuno controlla, hanno avuto un peso enorme. I giovani hanno accumulato tanta rabbia e ora la stanno sfogando in questo modo. Troppi genitori minimizzano il problema ma queste non sono bravate da adolescenti". Tutto è cominciato con una chiamata dei carabinieri. La figlia denunciata per un furto di leggings al Decathlon. E con altre sei ragazze è a capo di una baby gang. Si fanno chiamare Pr.zz, che sta per Porta rispetto zocc… Una banda che rapina, picchia e che può contare su una trentina di gregarie e su circa seicento seguaci sui social, dove vengono pubblicati video e foto dei furti, delle aggressioni e dei momenti di svago, mentre fumano le canne.

Nel frattempo, l’allarme baby gang - prosegue la Stampa - è finito al centro dell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza che, come ogni venerdì, si è tenuto in Prefettura. "Non permetteremo che l’escalation di violenza vista in altre città, con rapine e attacchi alle auto delle forze dell’ordine, colpisca anche Verona", ha commentato al termine il sindaco Federico Sboarina che ha annunciato «il pugno duro» delle istituzioni contro i giovani violenti. "Finora abbiamo monitorato le zone e gli orari in cui queste bande si ritrovano. Li conosciamo. Interverremo con ancora più fermezza presidiando il territorio e, dove richiesto, entrando nelle scuole". Ma l'allarmante fenomeno è ormai presente in tutta Italia.

