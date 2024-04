Caso Ferragni, il tribunale di Torino su Balocco: "Pubblicità scorretta"

Caso Balocco, accolto il ricorso del Codacons contro Ferragni. Il giallo dei risarcimenti

Il tribunale di Torino ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal Codacons: "Pratica commerciale scorretta", il giudice si esprime così sul caso Balocco che ha travolto l'influencer Chiara Ferragni. Per il magistrato si è trattato di pubblicità ingannevole. L'iniziativa avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino. Esulta il Codacons attraverso una nota: "Ora si apre la strada ai risarcimenti". Dall’azienda, però, - riporta La Stampa - ribattono: "Balocco precisa che il decreto del Tribunale civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno nell’ambito dell’operazione "Pandoro Pink Christmas".

L’azienda - prosegue La Stampa - si riserva il diritto di presentare reclamo nelle sedi opportune contro il decreto per la parte in cui, con un’istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione già impugnata da Balocco". Il tribunale civile di Torino, in merito alla Balocco, parla di "pratica commerciale contraria alla diligenza professionale e quanto meno idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in merito al prodotto in questione".