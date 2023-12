Balocco gate, nei negozi di Chiara Ferragni non ci va più nessuno. Store vuoti

Balocco gate, la crisi anche negli store a marchio Chiara Ferragni. I casi Milano e Roma

Chiara Ferragni è stata travolta dal doppio scandalo relativo alla mancata beneficenza per il pandoro Balocco e anche per le uova di Pasqua e le conseguenze si fanno sentire. Non solo sui social in cui sembra esserci una fuga dei followers ma anche nei suoi store di Milano e Roma. "Make a wish, make a gift". La scritta oro illumina i grattacieli di Porta Nuova a Milano, ma nel negozio alla vigilia di Natale - si legge su Il Corriere Adriatico - non c'è nessuno. L'effetto Balocco oltre che sulla credibilità sembra stia minando anche le vendite dei negozi di Chiara Ferragni. "Esprimi un desiderio e fai un regalo", ma sono davvero poche le persone che entrano nello store a fare i regali nel pieno della corsa all'ultimo pensiero prima del Natale.

Le persone - prosegue Il Corriere Adriatico - passeggiano e guardano le vetrine del negozio abbagliate dallo sfavillio dei colori fluo e dalle pailettes ma pare che la diffidenza sia troppa. La stessa situazione si è registrata a Roma. In via del Babuino il monomarca che è stato inaugurato poco più di un mese fa è semi deserto. Ma c'è chi nonostante il Balocco gate (e l'inchiesta sulle uova di Pasqua) entra e acquista qualcosa. C'è chi opta per la linea make-up. "Io ho preso un rossetto per mia moglie, so le piaceva - spiega un altro cliente a Roma Today-. Certo non mi ha fatto piacere vedere quello che è successo, ma c'è chi ha fatto di peggio dai". Ma c'è anche chi ha un'altra teoria su quei negozi senza clienti: "Io abito qui in zona e non c’è mai nessuno dentro, credo che acquistino tutto online".