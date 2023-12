Alessandro Borghese: "Menù di Natale? Minestra di aragosta, fritto di pesce per mia moglie e..."

Alessandro Borghese: "Menù natalizio? Minestra di aragosta e frittura di pesce". E nel 2024 "

Tutti a tavola, a Natale cucina Alessandro Borghese. Il menù delle feste? Lo chef e star tv ne regala uno casalingo con 'vista' sul nuovo anno ai lettori di Affaritaliani.it.

Iniziamo con l'antipasto "anteprima del menù di Capodanno" proposto dal suo AB - Il lusso della semplicità: "Perché io lo sperimento sulla famiglia a Natale". Adesso "non ti svelo tutto, ma una versione di cocktail di gamberi, un'insalata di granchio, un piccolo pan brioche condito".

Per iniziare. "A seguire minestra di aragosta, un comfort food ma con prodotto di pregio". Poi c'è il desiderio della moglie: "Una bella frittura di pesce". Ovviamente da bere "bollicine a gò-gò".

Il dolce che non può mancare sulla tua tavola a Natale? "Innanzitutto gli struffoli. Sono napoletano per parte di padre e quindi ci deve stare. E' uno di quei dolci che devono rimanere in casa. Perché tu ogni tanto passi e ne prendi uno. Alle mie figlie che piacciono le palline col miele..."

Il panettone a Natale però è d'obbligo. Il tuo preferito qual è? "Il mio", risponde senza pensarci Borghese. Urge chiedere la ricetta segreta allora... "Tutto non te lo posso svelare". Ma... "Ti dico che c'è un ingrediente segreto". Quale? "Lo stesso pepe che uso nella mia cacio e pepe". Ossia il piatto iconico di Alessandro Borghese.

La disputa è millenaria: panettone o pandoro? Lo chef non ha dubbi: "Panettone". Perchè è presto detto: "Mi piace l'uvetta, i canditi..."

"Il pandoro piace di più alle mie figlie". E anche loro hanno una... 'ricetta' segreta su questo tema: "Lo mettono sul termosifone con lo zucchero a velo, così scalda e se lo mangiano a colazione"

Capodanno alle porte. Borghese lo prepara nei suoi ristoranti tra cibo e arte: "Sarà Ale In Loveland – Love is in the New Year!" con decorazioni floreali, cuori e candele creeranno un’atmosfera romantico-botanica suggestiva, per trasportare gli ospiti in un sogno ad occhi aperti.

Poi dopo i botti della mezzanotte sarà 2024. Fai conto che sono il Genio della Lampada. Ti concedo tre desideri.

Il primo è personale...

"Desidero il meglio per mia moglie e le mie figlie che sto vedendo crescere velocemente"

Il secondo è legato alla tua attività ristorativa. Sin qui hai due ristoranti, uno a Milano e uno a Venezia. E qui Borghese lascia un indizio per il 2024...

"Per i miei ristoranti che possano prosperare dal punto di vista lavorativo, che siano sempre all'avanguardia per i miei clienti. E chissà se non ci saranno altre aperture. Magari altri locali...". Chissà che non ci arrivi un bistrot targato Borghese nel nuovo anno...

Passiamo al desiderio televisivo proprio mentre è partita la nuova stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti in questi giorni in onda su Sky e Now. E il nuovo anno porterà a una ricorrrenza importante su questo fronte...

"Inizio a registrare la decima stagione. Nel 2024 saranno 10. Posso augurarmi di andare in posti incredibili e di avere il successo avuto quest'anno con l'ultima stagione"