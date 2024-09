Bambini sepolti a Parma, "Chiara Petrolini stuprata due anni fa". Spunta l'ombra della violenza

Bambini sepolti a Parma, Chiara Petrolini e l'ombra dello stupro

S’infittisce il giallo di Traversetolo, in provincia di Parma. Chiara Petrolini, la 22enne accusata di omicidio premeditato, soppressione e occultamento di cadavere nel caso dei neonati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione, sarebbe stata stuprata. La violenza sarebbe accaduta due anni fa circa per mano di un amico. Il ragazzo sarebbe già stato rintracciato dagli inquirenti, e- sebbene non ci sia un collegamento evidente con i bambini morti- dovrebbe essere ascoltato in questi giorni. Lo riporta Repubblica. Per ora però non ci sarebbero conferme.

Secondo quanto scrive il quotidiano del gruppo Gedi lo stupro sarebbe avvenuto qualche mese prima che Petrolini restasse incinta del suo fidanzato. Va ricordato che la prima gravidanza si è conclusa con un parto “solitario” a maggio 2023. A rivelare l’accaduto però non sarebbe stata Chiara, bensì alcune sue conoscenze più strette. La violenza sarebbe avvenuta dopo una serata tra amici.

Giovedì intanto è andato in scena il primo interrogatorio di Pretolini: la ragazza, in accordo con l’avvocato Nicola Tria, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. "Una scelta tecnica", ha spiegato Tria, che ha poi precisato che “questo non significa, e mi preme chiarirlo, che in un altro momento non possa di nuovo rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio”. Secondo l’avvocato in questa storia mancherebbe infatti ancora qualche tassello.