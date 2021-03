Bancarotta e fatture false, rinviati a giudizio i genitori di Renzi

Genitori di Renzi rinviati a giudizio. A processo per bancarotta e fatture false

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader Italia Viva Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il crac delle cooperative 'Delivery Service Italia', 'Europe Service' e 'Marmodiv'. Nello stesso procedimento sono imputate in totale 18 persone. Bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false i reati ipotizzati a vario titolo. Per questa inchiesta i genitori di Renzi due anni fa furono arrestati.