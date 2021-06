Barbara D'Urso, lo stalker: "Era sotto casa. Mi ha detto ti taglio la testa"

Barbara D'Urso sta vivendo un vero e proprio incubo a causa di uno stalker che la perseguita da anni. Tutto era partito come uno scherzo, il 36enne catanese aveva partecipato come concorrente ad un suo show nel 2017. Da lì è partita l'ossessione per la showgirl. Sui social ha cominciato a spacciarsi come suo figlio adottivo segreto. "Nonostante le diffide e il processo le sue minacce sono salite di livello — ha detto la presentatrice in udienza. Mi ha scritto - si legge sul Corriere della Sera - “ti taglio la testa”, mi hanno detto di averlo visto sotto casa mia e ho dovuto assumere un bodyguard. Il 36enne, animatore di villaggi turistici, ha anche contattato alcune testate giornalistiche per farsi intervistare, accreditandosi come il figlio «segreto» della conduttrice.

Come riassunto dal pm, - prosegue il Corriere - le insistenze dello stalker hanno creato nella conduttrice "un perdurante e grave stato di ansia e timore per la sfera personale e professionale e per la propria incolumità". L'uomo risulta già indagato per molestie nei confronti della showgirl Nina Moric. Oggi si troverebbe in Germania, come desumibile da alcuni suoi post. Non risulta sottoposto a misure restrittive e per lui il giudice ha chiesto una perizia psichiatrica.