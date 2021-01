Bari, si impicca un bimbo di 9 anni.Trovato il cellulare della madre sul letto

Altra tragedia dopo quella della bambina di Tik Tok di Palermo. A Bari è successa una cosa simile, questa volta a perdere la vita è stato un bimbo di appena 9 anni, trovato ipiccato nella sua cameretta, sul suo letto c'era il cellulare della madre. E' stata proprio la donna - si legge sul Corriere della Sera - a trovarlo, con un laccetto di quelli utilizzati per i pass dei convegni stretto al collo e legato alla gruccia di un armadio. La madre, un medico, ha tentato di fare qualcosa e ha avvisato il 118. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, prima sul posto e poi sull’ambulanza durante la disperata corsa in ospedale. Ma non c’è stato niente da fare, il bimbo è morto poco dopo. Nella sua stanza è stato trovato il cellulare della madre: l’apparecchio è stato sequestrato dalla polizia assieme a un altro smartphone e alla playstation.

Adesso sulla tragedia - prosegue il Corriere - che si è consumata ieri pomeriggio in un appartamento al quartiere San Girolamo di Bari, periferia nord della città, si affaccia l’ombra di quanto accaduto il 21 gennaio a Palermo, dove una bambina di dieci anni ha perso la vita rimanendo soffocata mentre si stringeva al collo la cintura di un accappatoio nel corso di una sfida social su TikTok. "Purtroppo — spiega il magistrato — abbiamo notato un incremento di tentativi di suicidio e di cutting, autolesionismo, un fenomeno su cui potrebbero avere inciso la pandemia e le nuove condizioni di vita. Proprio per questo è necessario intervenire subito, anche a livello legislativo".