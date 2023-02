Bari: trovato il corpo carbonizzato di una donna

Bari: è stato trovato il corpo carbonizzato di una donna nelle campagne di Santeramo

I militari della Compagnia dei carabinieri di Altamura, in provincia di Bari, sono intervenuti in una contrada limitrofa al comune di Santeramo in Colle, dove era stata segnalata la presenza del corpo carbonizzato di una donna. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Le indagini finalizzate a ricostruire ogni aspetto della vicenda sono in corso.

Dai primi rilievi la donna avrebbe circa 50 anni, il suo corpo carbonizzato è stato trovato ieri sera in una strada di campagna alla periferia di Santeramo in Colle, nel Barese. Le prime informazioni dicono che la donna è stata identificata e sarebbe la moglie di un professionista della città.

Il corpo era all'interno di un’auto lasciata in un’area delimitata da muretti a secco, in direzione Altamura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per recuperare la donna, e i Carabinieri, che indagano sulla vicenda. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.