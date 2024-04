Bari, vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi ricoverato in rianimazione

Bari, vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in coma etilico

Un bambino di soli quattro mesi è stato ricoverato in rianimazione presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa di un coma etilico. Pare che il piccolo abbia accidentalmente ingerito del vino versato nel proprio biberon. Secondo le informazioni ottenute, sembra che si sia verificato un errore durante la preparazione del biberon, con l'utilizzo accidentale di una sostanza alcolica per diluire il latte in polvere.

I medici hanno riscontrato nel sangue del bambino un elevato tasso alcolico, compatibile con un'intossicazione da alcol. Attualmente le sue condizioni sono gravi ma stabili e i sanitari stanno monitorando costantemente i parametri vitali.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato degli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.