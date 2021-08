Bebe Vio, Paralimpiadi 2021: "Rinuncio alla gara, poi vi spiegherò"

Bebe Vio con un post su instagram annuncia che non parteciperà alla gara di sciabola delle Paralimpiadi di Tokyo. La campionessa azzurra in un video sul suo profilo social spiega che non sarà in pedana per la prima gara oggi 25 agosto, che l'avrebbe vista nell'inedita veste di sciabolatrice olimpica. La portabandiera italiana esprime il proprio rammarico ma mantiene il riserbo sui motivi della decisione. "Purtroppo niente gara di sciabola. Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata".