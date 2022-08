Bed & Breakfast abusivi in case private: cinque denunce a Ischia e Procida

Turismo boom, casa trasformata in B&B, ma tutto "in nero"

Hanno fatto di casa propria un albergo per i turisti, ma i carabinieri a Ischia e Procida hanno coperto e denunciato 5 persone, durante controlli specifici contro il fenomeno. Un uomo di 85 anni è stato denunciato per aver improvvisato un b&b in 3 camere, tutto "in nero".

Così come una donna di 76 anni che aveva convertito per la stagione estiva una sua proprietà in camere in affitto, con 6 ambienti occupati da turisti al momento del controllo. Stessa sorte per altre 3 persone, proprietarie di altrettanti appartamenti riadattati per accogliere la massa di vacanzieri che nei 3 mesi più caldi dell’anno inondano le isole del golfo napoletano. Durante il servizio sono stati controllati 33 appartamenti e 79 ospiti.