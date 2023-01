Belen blocca il traffico a Milano. Parcheggia sui binari del tram

Belen Rodriguez parcheggia sui binari del tram e blocca il traffico a Milano e si giustifica così: "Avevo molta fretta"

È il settimanale Nuovo a diffondere la notizia della showgirl argentina che blocca il traffico a Milano parcheggiando l'auto sui binari del tram, che poi si è giustificata dicendo di aver avuto molta fretta.

A quanto pare Belen aveva molta fretta e non ha preso in considerazione il fatto che lasciare l'automobile sulle rotaie potesse creare problemi alla circolazione dei tram e al traffico urbano in generale. Quando si è accorta dell'errore, la showgirl è andata a spostare l'auto, che nel frattempo bloccava il tram 1 con all'interno tutti i passeggeri.

Belen, che ha sempre ammesso di "averne fatte di tutti i colori nella vita", non ha comunque ricevuto la multa. E non è la prima volta che accade, perché Belen, già nel 2017, aveva fatto parlare di sé e dei suoi parcheggi creativi. Quella volta era insieme ad Andrea Iannone, avevano lasciato l'auto su un marciapiede bloccando l'uscita delle altre macchine in sosta.

Alcuni mesi fa la conduttrice televisiva era stata protagonista di una querelle all'aeroporto Linate di Milano. Infastidita dai paparazzi che la riprendevano, Rodriguez avrebbe prima chiesto l'intervento degli assistenti di volo per mandarli via, che però si sarebbero giustificati spiegando che, essendo l'aeroporto un luogo pubblico, le celebrità possono essere riprese. Questa replica avrebbe fatto innervosire ancora di più Belen, che si sarebbe quindi rivolta alle forze dell'ordine. Anche la polizia però ha confermato la versione degli assistenti di volo, per cui Belen si è dovuta rassegnare a farsi riprendere dai paparazzi.