Bella Hadid su Instagram in lacrime svela la sua depressione

Bella Hadid su Instagram si sfoga con i followers: "Soffro di ansia e depressione, quella sui social non è la vera me"

Bella Hadid si sfoga sul suo profilo Instagram con i suoi followers confessando la sua depressione. La top model statunitense, sorella di Gigi Hadid, anche lei volto noto delle passerelle, entrambe Angeli di Victoria's Secret, mostra per la prima volta la sua debolezza, in lacrime e senza trucco. "Quella che vedete sui social non sono davvero io", scrive Bella. La modella avrebbe deciso di condividere il suo vissuto sui social sulle orme delle parole della cantante Willow Smith, la figlia di Will Smith, conosciuta come Willow, a proposito della salute mentale.

"Mi sono sentita meno sola", spiega, "e così voglio che qualcun altro si senta compreso, amato e soprattutto non solo. A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non lo sei. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe, con i loro alti e bassi. Ma c'è sempre la luce alla fine del tunnel, e le montagne russe si fermano sempre a un certo punto".

Poi conclude il post accendendo una piccola luce di speranza: "Ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore. Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene".