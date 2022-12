Benedetto XVI da alcuni mesi non riesce più nemmeno a parlare. Il retroscena

Benedetto XVI e le decisioni sul futuro di Papa Francesco

La dichiarazione fatta ieri da Papa Francesco ha scosso il mondo della Chiesa e non solo. Bergoglio ha detto: "Benedetto XVI è molto malato, vi chiedo di pregare per lui". La voce del papa emerito - si legge sul Corriere della Sera - si è affievolita fino a spegnersi: da alcuni mesi non riesce più a articolare le parole. Per questo ha deciso di restare isolato nel monastero in compagnia di padre Georg e quattro "memores". Nella Santa Sede si è dato corpo al fantasma, se non alla realtà di "due Chiese". Benedetto è stato strumentalizzato di volta in volta da anti bergogliani e bergogliani, per motivi opposti. E non è stato mai chiaro fino in fondo quanto il pontificato emerito abbia influenzato e condizionato quello del papa argentino; e quanto il Monastero Mater Ecclesiae, la «Madre della Chiesa», abbia segnato alcune mosse di Bergoglio e della sua corte di Casa Santa Marta, l’hotel dentro le mura vaticane dove vive dal giorno dell’elezione.

Una tesi sostiene che - prosegue il Corriere - finché le riforme di Francesco sono andate avanti spedite, la sintonia con Benedetto è stata totale. Ma quando si è capito che arrancavano, che apparivano troppo visionarie, è cresciuta la tentazione di vedere nella filiera dei nostalgici di Ratzinger i frenatori, e nel Monastero una sorta di contropotere allo stato latente. Negli ultimi anni si è assistito a uno scontro tra le frange più estreme dei «tifosi» dell’uno e dell’altro. Contro, va sottolineato, la volontà di Francesco e Benedetto. È un conflitto che negli ultimi mesi si è in qualche maniera quietato, o almeno diplomatizzato. Da mesi, ormai, la domanda che si insinua nelle file vaticane non è se ma quando e come Francesco potrebbe rinunciare, una volta scomparso il papa emerito: perché due papi dimissionari sarebbero troppo, e una delle ragioni che finora hanno impedito una nuova scelta traumatica risiede proprio nel fatto che c’è ancora «l’uomo del Monastero». In questi anni è stata una figura ingombrante non solo per le sue rare prese di posizione ma per i suoi silenzi.