Benzina in autostrada alle stelle: la guida di Affari per risparmiare

Benzina alle stelle in autostrada, ecco come risparmiare: la guida di Affari

Estate significa milioni di italiani alla guida della propria auto per raggiungere la meta delle vacanze. A frenare, letteralmente, l’entusiasmo, però quest’anno c’è il “caro benzina”, che sta erodendo il portafoglio delle famiglie, con prezzi che superano i due euro al litro. Cifra che scende leggermente nel caso di self-service. Ma esiste un modo assolutamente legale per risparmiare: centesimi, sul costo del carburante al litro, che si trasformano in una discreta somma se consideriamo il pieno del serbatoio.

Il prezzo medio in autostrada, infatti, è sempre superiore al prezzo medio praticato nelle stazioni cittadine o sulle grandi strade non autostradali, che si trovano spesso a pochissimi km dagli svincoli. Il dato è facilmente verificabile, soprattutto dal 1° agosto 2023, visto l’obbligo di pubblicazione dei prezzi medi: la norma che impone tale obbligo è articolata in base al tipo di rete stradale a cui ci si riferisce. Il prezzo medio regionale è esposto sulla rete ordinaria (strade urbane ed extraurbane). Per la rete autostradale, invece, è prevista l’esposizione del prezzo medio nazionale, calcolato, però, sui prezzi degli impianti operanti in autostrada. Se poi ci si rifornisce alle cosiddette “pompe bianche” la convenienza aumenta.

Affaritaliani.it ha esaminato le quattro principali arterie autostradali del Paese, e propone i distributori di benzina con i prezzi più vantaggiosi vicino ai principali svincoli.

Partiamo dalla trafficatissima e lunghissima Autostrada del Sole (A1 Milano – Napoli). Affari ha preso in considerazione lo svincolo che porta a Fidenza – Salsomaggiore Terme. Lungo la Tangenziale Sud, a soli 2,8km dal casello, in direzione Fidenza, al benzinaio “LV” la benzina si può trovare a 1,85€/l litro. Lungo via Federico Fellini 19, addirittura a meno di un km dal casello, in direzione Fidenza, la stazione di benzina “ESSO” espone il prezzo di 1,95€/l.







In prossimità dello svincolo Barberino di Mugello, invece, lungo via del Lago a soli 3 km dal casello, il prezzo della benzina al distributore “CPM” è di 1,88€/l. Sempre lungo via del Lago - Loc. Cavallina. 18, questa volta a meno di un km dal casello, si può trovare benzina a 1,95€/l presso il distributore “IP”.







All’altezza dello svincolo per Colleferro, infine, lungo via Casilina in direzione Colleferro Scalo RM, alla stazione “ENI” la benzina, a meno di 3km dal casello, si trova a 1,91 €//l. Lungo via Provinciale Romana, invece, a circa 1,8km dallo svincolo, il distributore “IP” reca sul cartello il prezzo di 1,9 €/l.