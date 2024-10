Giallo a Bergamo: ragazza 19enne trovata morta in casa, sul corpo segni di coltellate. Le indagini

Bergamo: ragazza trovata morta in casa a Costa Volpino, sul corpo segni di coltellate

Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta questa notte in casa sua a Costa Volpino, nella Bergamasca. Sul corpo, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebbero segni di coltellate. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di Bergamo, ancora impegnati nei rilievi sul luogo del delitto.

Bergamo: ragazza uccisa a coltellate, indagini in corso, 'escluso contesto familiare'

E' in corso "una serie di accertamenti volti alla raccolta di indizi per giungere alla individuazione dei responsabili" dell'uccisione della ragazza 18enne trovata morta a Costa Volpino. "Allo stato -segnalano gli inquirenti- si esclude che l’omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima". All'1.18 della notte scorsa è giunta una chiamata "al 112 nue nella quale veniva richiesto l intervento del 118 per soccorrere una giovane diciottenne in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di Costa Volpino che presentava numerose ferite da taglio e punta sul corpo. Il personale medico intervenuto, dopo un tentativo di rianimazione constatava il decesso della vittima", informano i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo "che procedevano al sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine".